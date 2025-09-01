Ultimo giorno di mercato Milan: il punto

Ultimo giorno di calciomercato per il Milan: ufficialità vicine in uscita, Rabiot in arrivo, trattativa calda per Gomez e caccia alla punta.

Oggi è l’ultimo giorno di calciomercato: deadline alle ore 20 e il Milan ha ancora tante operazioni da mettere a punto, sia in entrata che in uscita.

Il punto sulle uscite

Per Musah e Chukwueze manca solo l’ufficialità, mentre Jimenez è già stato ufficializzato: il Milan ha ceduto tutti e tre nelle ultime ore. Chukwueze andrà al Fulham con un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni. Musah approderà all’Atalanta, sempre in prestito con diritto a cifre simili, ma prima verrà formalizzato il rinnovo con i rossoneri. Jimenez invece si è trasferito al Bournemouth, anche lui in prestito con diritto a 20 milioni complessivi tra costo del prestito e riscatto. Tutte e tre le operazioni includono clausole che possono trasformare il diritto in obbligo di riscatto.

Il punto sulle entrate

Il Milan ha trovato ieri sera l’accordo per Rabiot: tutto definito sia con il Marsiglia che con la madre-agente, e nelle prossime ore il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche direttamente in Francia dal ritiro della sua nazionale. Sul fronte difesa, entro la fine del mercato va ancora finalizzato almeno un innesto: Joe Gomez del Liverpool è la trattativa più calda e l’accordo sembra vicino per circa 15 milioni, da tenere d’occhio anche David Odogu, giovane centrale classe 2006 del Wolfsburg come colpo in prospettiva, slegato dall’affare Gomez. Resta infine il nodo punta: i rossoneri sperano in un’occasione last minute, con Dovbyk al momento in cima alla lista.