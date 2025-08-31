Milan, oggi si chiude per Musah all’Atalanta

Musah verso l’Atalanta per circa 25 milioni. Accordo già trovato, via libera atteso oggi. I rossoneri puntano a Rabiot per sostituirlo.

Il Milan sta trattando con l’Atalanta per definire gli ultimi dettagli della cessione di Musah. L’infortunio di Jashari ha rallentato leggermente la trattativa, ma alla fine dovrebbe comunque andare in porto. L’accordo tra i club era già stato raggiunto nei giorni scorsi e anche il giocatore ha dato il suo ok: oggi è atteso il via libera definitivo da parte del Milan.

I dettagli dell’operazione

Per quanto riguarda le cifre si dovrebbero aggirare intorno ai 25 milioni, resta però da capire se l’affare si chiuderà in prestito o a titolo definitivo. Fatto sta che il Milan ha deciso di rinunciare a un centrocampista che, pur non essendo un titolare inamovibile, garantiva corsa e duttilità. Lo dimostra anche la scelta di Allegri nell’ultima giornata di campionato, quando lo ha impiegato per 90 minuti da esterno a tutta fascia.

Ora il Milan, per colmare il vuoto lasciato da Musah in mezzo al campo, farà di tutto per portare a casa Adrien Rabiot.