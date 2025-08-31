Milan, le top news di giornata

Milan scatenato sul mercato: Jimenez al Bournemouth, Musah verso l’Atalanta. In entrata si lavora su Rabiot, Dovbyk e un difensore.

Milan attivissimo in questo penultimo giorno di mercato: oggi sono attese tante novità sia in entrata che in uscita, con la dirigenza al lavoro per completare la rosa.

Il punto sulle uscite

Oggi dovrebbero concretizzarsi almeno tre operazioni in uscita. È fatta per Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, mentre manca ancora qualche dettaglio ma sembra vicina anche l’uscita di Musah in direzione Atalanta, probabilmente anche lui in prestito con diritto. In dirittura d’arrivo anche Chukwueze al Fulham a titolo definitivo.

Il punto sulle entrate

Restano da definire ancora alcune entrate per completare la squadra. In questi ultimi due giorni di mercato potrebbero arrivare un difensore centrale, un centrocampista e una punta.

Sul centrocampo, il Milan ha le idee chiare e oggi tenterà di chiudere con Adrien Rabiot. Per la difesa, Akanji avrebbe rifiutato la proposta rossonera: ora si attendono novità sulle alternative, su chi deciderà di puntare il club?

Per l’attacco, invece, il Milan proverà fino alla fine a strappare Artem Dovbyk alla Roma, magari proponendo un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, però, prima di lasciarlo partire dovranno trovare un sostituto.