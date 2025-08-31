Milan, le top news di giornata
Home > News Milan

Milan, le top news di giornata

Riccardo Focolari
Milano
31 Agosto, 09:05
Tare e Allegri
Milan scatenato sul mercato: Jimenez al Bournemouth, Musah verso l’Atalanta. In entrata si lavora su Rabiot, Dovbyk e un difensore.

Milan attivissimo in questo penultimo giorno di mercato: oggi sono attese tante novità sia in entrata che in uscita, con la dirigenza al lavoro per completare la rosa.

Il punto sulle uscite

Oggi dovrebbero concretizzarsi almeno tre operazioni in uscita. È fatta per Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, mentre manca ancora qualche dettaglio ma sembra vicina anche l’uscita di Musah in direzione Atalanta, probabilmente anche lui in prestito con diritto. In dirittura d’arrivo anche Chukwueze al Fulham a titolo definitivo.

Il punto sulle entrate

Restano da definire ancora alcune entrate per completare la squadra. In questi ultimi due giorni di mercato potrebbero arrivare un difensore centrale, un centrocampista e una punta.
Sul centrocampo, il Milan ha le idee chiare e oggi tenterà di chiudere con Adrien Rabiot. Per la difesa, Akanji avrebbe rifiutato la proposta rossonera: ora si attendono novità sulle alternative, su chi deciderà di puntare il club?
Per l’attacco, invece, il Milan proverà fino alla fine a strappare Artem Dovbyk alla Roma, magari proponendo un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, però, prima di lasciarlo partire dovranno trovare un sostituto.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 31 Agosto, 11:38
Milan, c’è la prima offerta al Liverpool per Joe Gomez
Dopo il no di Manuel Akanji (definitivamente sfumato), il Milan ha deciso di puntare forte su Joe Gomez del Liverpool per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, i rossoneri avrebbero presentato la prima offerta ufficiale al club inglese per il centrale classe 1997. Le mosse di Liverpool e Milan
Edoardo Benedetti - 31 Agosto, 10:41
Milan, oggi si chiude per Musah all’Atalanta
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 09:50
Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth
Stefania Palminteri - 30 Agosto, 16:51
Milan, l’operazione Rabiot non è sfumata: il francese non vuole…
Giulia Benedetti - 30 Agosto, 16:02
Milan, scambio Gimenez-Dovbyk: le volontà dei due giocatori
Edoardo Pettinelli - 30 Agosto, 15:19
Milan, Joe Gomez del Liverpool è il nuovo obiettivo: cosa filtra
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 14:29
Milan, Romano: “Ore decisive per il futuro di Musah”
x