Milan, le top news di giornata

Milan, giornata calda: visite mediche per Harder, possibili uscite di Musah e Jimenez e aggiornamenti su Leao verso il Lecce.

In casa Milan sono giorni caldi, soprattutto in chiave mercato. Dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato, la dirigenza sta cercando di correre ai ripari per consegnare ad Allegri una rosa competitiva.

Conrad Harder atteso a Milano

Oggi dovrebbe essere la giornata di Conrad Harder: dopo l’accordo trovato con lo Sporting Lisbona per 24 milioni più 3 di bonus, nella giornata di ieri anche il giocatore ha dato il suo sì definitivo all’operazione. È atteso in giornata a Milano per visite mediche e firma.

Le operazioni in uscita

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, al momento le piste più calde sono Musah–Atalanta e Jimenez–Como. Se dovesse partire il primo, il Milan punterebbe su Fabbian del Bologna, per cui c’è già stato un primo sondaggio. Ancora da capire invece se i rossoneri vorranno privarsi o meno di Jimenez.

Oggi allenamenti a Milanello

Intanto oggi ci sarà anche il secondo allenamento guidato da Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Lecce di venerdì. Sono attesi inoltre riscontri sulle condizioni di Leao: vedremo se potrà essere della partita.