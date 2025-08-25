Milan, nuovo nome per il centrocampo: spunta l’idea Fabbian

Dopo il vertice a casa Milan, è emerso il nome di Giovanni Fabbian per rinforzare la rosa in vista dell'ultima settimana di mercato

Il Milan guarda al futuro e accelera sul mercato per rinforzare il centrocampo. Nelle giornata di ieri si è tenuto un incontro a Casa Milan tra Igli Tare e Massimiliano Allegri, momento di confronto strategico sulle priorità della squadra. L’obiettivo è chiaro: trovare giocatori giovani ma pronti a incidere subito e che possano integrarsi rapidamente nel progetto tecnico. Tra i nomi sul taccuino rossonero spunta con forza Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 del Bologna. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, il giovane ha dimostrato grandi qualità nella passata stagione, totalizzando 41 presenze tra campionato e coppe, con 4 gol e 1 assist. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera, decisa a monitorare da vicino l’evoluzione della trattativa.

La situazione

I contatti con il Bologna sono già in corso e l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 14-15 milioni di euro. La sensazione è che il Milan voglia muoversi rapidamente per assicurarsi il giocatore prima che altri club possano inserirsi. Fabbian rappresenterebbe un investimento sul presente e sul futuro, combinando fisicità, tecnica e capacità di inserimento in fase offensiva. Se l’operazione dovesse andare a buon fine, Allegri avrà a disposizione un rinforzo giovane ma già con esperienza in Serie A, pronto a crescere sotto la guida dell’allenatore livornese.