Milan, le top news di giornata

Tare ha scelto Victor Boniface dal Leverkusen, si può chiudere. Oggi alle 15:30 la presentazione di De Winter e Athekame in conferenza stampa

La principale notizia di oggi riguarda il mercato in entrata, con il Milan pronto a chiudere per l’attaccante: alla fine Tare ha scelto Victor Boniface, punta del Bayer Leverkusen, con cui manca ormai poco per trovare l’accordo definitivo. Oggi alle 15:30 invece parleranno per la prima volta in conferenza stampa da giocatori rossoneri Koni De Winter e Zachary Athekame.

Tare ha scelto Boniface

Ieri c’è stata l’accelerata decisiva: dopo una riunione che ha coinvolto tutta la dirigenza rossonera e lo stesso allenatore, si è deciso di puntare forte su Boniface, attaccante nigeriano classe 2000. Già sondato a giugno, il suo nome è tornato d’attualità nelle ultime ore grazie all’apertura del Leverkusen al prestito con diritto di riscatto. La volontà del club è quella di consegnare ad Allegri un attaccante entro la fine di questa settimana e tutto si sta muovendo in questa direzione. Il giocatore ha dato il suo sì e ora si attende soltanto il via libera definitivo.

Conferenza di presentazione per De Winter e Athekame

Oggi alle 15:30 è prevista la conferenza di presentazione di due nuovi acquisti rossoneri: De Winter e Athekame. Inizialmente programmata per le 11, è stata spostata poiché la squadra si allenerà in mattinata agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della sfida di sabato contro la Cremonese. C’è curiosità per ascoltare le prime parole dei due nuovi giocatori e per vederli presto in campo con la maglia del Milan.