Milan scatenato: non solo Boniface! Tare lavora anche a un altro colpo
Stefania Palminteri
Milano
20 Agosto, 18:52
I colpi di calciomercato del Milan di Tare.
Il Milan è pronto ad accogliere Victor Boniface, ma Tare lavora anche su altre piste di calciomercato: ecco le ultime news

Il Milan ha accelerato e ora è ad un passo a chiudere per Victor Boniface dal Bayer Leverkusen come grande colpo di calciomercato per l’attacco. Il gigante nigeriano di 24 anni – salvo clamorosi colpi di scena – dovrebbe sbarcare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

I contatti con il club tedesco sono ben avviati e anche con l’entourage di Boniface l’accordo pare essere veramente vicino. Tanto che, da tutte le parti in causa, si respira ottimismo e la volontà di chiudere positivamente la trattativa già entro le prossime ore. Ma non è ancora tutto. Anzi, stando a quanto sta trapelando in ambiente rossonero in queste ultimissime ore, il Milan non vorrebbe fermarsi a Boniface e starebbe lavorando anche su altre piste di mercato.

Il calciomercato del Milan non si ferma a Boniface: ecco i nomi nel mirino

Stando alle ultime news, Tare starebbe continuando a battere anche altre piste per l’attacco. I soliti Vlahovic e Hojlund, ma anche il giovane Conrad Harder dello Sporting Lisbona, che piace particolarmente al Ds rossonero. Il 20enne viene valutato circa 20/25 milioni di euro. Tre piste dunque da tenere ancora in considerazione per il Milan, che potrebbe sacrificare sul mercato Santiago Gimenez negli ultimi giorni. Se il messicano partirà, allora Tare accelererà nuovamente su un altro centravanti. Il calciomercato rossonero, dunque, è tutt’altro che chiuso. La rivoluzione in attacco potrebbe essere totale.

