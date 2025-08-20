Milan, le top news di giornata

Milan senza Leao per la prima, Okafor al Leeds, Musah nel mirino dell’Atalanta e caccia all’attaccante: tutte le ultime tra mercato e campo.

Proseguono gli allenamenti del Milan in vista della partita contro la Cremonese, ma la squadra dovrà fare a meno di Leao, fermo a causa di un’elongazione al polpaccio. Il mercato continua a tenere banco sia in entrata che in uscita: oggi verrà ufficializzata la cessione di Okafor al Leeds, mentre spunta l’interessamento dell’Atalanta per Musah. In entrata manca ancora l’attaccante e il Milan resta al bivio tra Vlahovic e Hojlund.

Le ultime da Milanello

Massimiliano Allegri anche oggi guiderà l’allenamento a Milanello in vista della sfida contro la Cremonese, prima di Serie A, ma dovrà farlo senza Rafael Leao, che verrà tenuto a riposo per l’infortunio al polpaccio. Al suo posto si candida per una maglia da titolare Santi Gimenez. Intanto, oggi a Milanello è attesa anche la visita del CT della Nazionale ed ex bandiera rossonera Rino Gattuso.

Il punto sul mercato in uscita

Il fronte cessioni in casa Milan resta caldo. La dirigenza rossonera sta sfoltendo bene la rosa, oggi arriverà l’ufficialità della cessione di Okafor al Leeds, operazione da 21 milioni. Ma non è finita: l’Atalanta avrebbe messo gli occhi su Yunus Musah ed è pronta a offrire 25 milioni. Allegri, però, non vorrebbe privarsene.

Il punto sul mercato in entrata

Sul fronte acquisti manca ancora la punta centrale, destinata a essere probabilmente l’ultimo rinforzo dell’estate rossonera. I dirigenti hanno un buon tesoretto da investire e i due candidati principali restano Hojlund e Vlahovic. Al momento la scelta sembra ancora aperta, con un 50 e 50 tra i due.