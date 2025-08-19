Milan, sempre viva la pista Vlahovic

Il Milan tiene viva la pista Vlahovic: contatti mai interrotti con Juve ed entourage. Hojlund resta l'altro nome in cima alla lista di Tare.

Come riportato da Matteo Moretto, per il colpo in attacco il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva e continua a tenere vive più piste. Tra queste c’è quella che porta a Dusan Vlahovic: sempre secondo Moretto è il nome che metterebbe d’accordo tutti in casa rossonera. Per questo i contatti con l’entourage del giocatore e con la Juventus non sarebbero mai stati interrotti, così da mantenere la pista aperta. Resta da capire se l’operazione per l’attaccante serbo potrà diventare sostenibile dal punto di vista economico nei prossimi giorni.

C’è anche Hojlund

Intanto, al centro dell’attenzione in questi giorni c’è anche la pista Rasmus Hojlund del Manchester United, altra trattativa calda. Come confermato dal Ds Tare nel pre-partita della sfida col Bari, entrambi i nomi restano in cima alla lista del Milan. Con il mercato agli sgoccioli, potrebbe arrivare presto la sterzata decisiva.