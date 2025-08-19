Milan, le top news di giornata

Le news di giornata Milan: attesa per gli esami di Leao, avanzata la trattativa col Leeds per Okafor, Hojlund resta in pole per l'attacco.

Sabato 23 il Milan affronterà la Cremonese nella prima giornata di Serie A. Oggi si capirà se Leao potrà essere della partita, dato che il portoghese svolgerà gli esami per valutare l’entità del problema al polpaccio. Intanto prosegue il calciomercato, con la trattativa col Leeds per la cessione di Okafor e quella con lo United per l’acquisto di Hojlund in primo piano.

Ansia per Leao

Rafa Leao è uscito dal campo al 18’, poco dopo aver segnato, durante la sfida di Coppa Italia col Bari. È stato visto andar via zoppicante al termine del match e c’è grande apprensione attorno alle sue condizioni. L’esito degli esami strumentali di oggi sarà decisivo per capire se potrà scendere in campo contro la Cremonese.

Okafor verso l’addio

La trattativa col Leeds per cedere Okafor è in fase avanzata: il club inglese ha offerto più di 20 milioni al Milan per il cartellino e ha già raggiunto un’intesa con il giocatore per un quadriennale. Resta da capire la posizione del Milan, che sta valutando se accettare o meno. Una risposta definitiva potrebbe arrivare già in giornata.

Manca ancora la punta

Sul fronte entrate, l’ultima mossa di mercato riguarda l’attacco: Hojlund è la pista più calda. Il Manchester United chiede 6 milioni per il prestito e 40-45 per il diritto di riscatto, cifre che il Milan sta analizzando. Intanto il giocatore è stato proposto anche al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku.