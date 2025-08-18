Milan, se parte Okafor può tornare di moda Chiesa?

ll Leeds punta Noah Okafor con un’offerta da 20 milioni: se il Milan lo cede, può tornare d’attualità la pista Federico Chiesa.

La notizia che tiene banco nelle ultime ore in casa Milan, oltre alla trattativa per l’acquisto di un centravanti, riguarda l’offerta del Leeds per Noah Okafor. Il club inglese ha infatti presentato una proposta allettante: trasferimento a titolo definitivo per circa 20 milioni più bonus.

Il Milan, per cui Okafor non è ufficialmente sul mercato ma nemmeno considerato incedibile, ci sta pensando seriamente. Al momento la dirigenza è in fase di valutazione, mentre il giocatore avrebbe già dato il suo ok alla possibile destinazione. Ora si attendono sviluppi.

L’idea Chiesa in caso di addio di Okafor

Se il Milan dovesse accettare l’offerta per Okafor, si aprirebbe il tema di un suo sostituto. Lo svizzero non è un titolare, ma rappresenta un’alternativa a Leao sulla sinistra o come seconda punta. La sua partenza potrebbe riaccendere alcune piste interessanti, tra cui quella che porta a Federico Chiesa, oggi al Liverpool.

Chiesa tre giorni fa è andato a segno in Premier League entrando dalla panchina, ma rimane una riserva nei Reds. Già nella scorsa stagione aveva trovato pochissimo spazio e anche quest’anno la situazione potrebbe ripetersi. Un eventuale ritorno in Italia, con il Milan pronto a farsi avanti, non sarebbe quindi difficile da immaginare.

Il costo del cartellino non sarebbe proibitivo: la valutazione attuale si aggira intorno ai 15 milioni. L’ostacolo principale resterebbe però l’ingaggio, superiore ai 7 milioni netti. Vedremo cosa deciderà la dirigenza rossonera, ma se Okafor parte, la pista Chiesa è sicuramente da monitorare.