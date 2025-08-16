Milan, le top news di giornata

Oggi è la vigilia della sfida contro il Bari, Allegri prepara il 3-5-2. Trattativa viva per Hojlund, mentre Okafor e Musah potrebbero restare

Oggi è la vigilia della prima sfida ufficiale della stagione del Milan: domani sera i rossoneri affronteranno il Bari nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Intanto prosegue il lavoro della dirigenza sul mercato, con la trattativa per Hojlund in primo piano.

Le possibili scelte alla vigilia

Domani il Milan è chiamato a partire subito forte, in una sfida che mette in palio il passaggio del turno. Allegri, che non potrà sedere in panchina perché squalificato, sembra orientato a schierare un 3-5-2, con soli due nuovi acquisti dal 1’: Ricci davanti alla difesa ed Estupiñán sulla fascia sinistra. In attacco probabile il tandem Leao–Pulisic.

La trattativa per Hojlund

Sul fronte mercato, il club continua la trattativa con il Manchester United per Rasmus Hojlund. Restano da limare le differenze economiche per la cifra complessiva, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, ma il giocatore avrebbe già accettato la destinazione: la sensazione è che l’operazione possa chiudersi nei prossimi giorni.

Il punto sulle uscite

Per quanto riguarda le uscite, al momento non sembrano esserci sviluppi concreti. Giocatori come Okafor e Musah, inizialmente dati tra i possibili partenti, dovrebbero restare a Milanello, a meno di offerte davvero importanti. Adli e Bennacer, invece, restano in uscita e si attende l’offerta giusta per lasciarli partire.