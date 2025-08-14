Milan, le possibili scelte di Allegri per la sfida contro il Bari
Milan, le possibili scelte di Allegri per la sfida contro il Bari

Riccardo Focolari
Milano
14 Agosto, 09:59
Massimiliano Allegri
Coppa Italia, Milan-Bari: Allegri verso il 3-5-2 con Leão e Pulisic in attacco. Modrić e Jashari dalla panchina.

Il Milan affronterà il Bari domenica nel suo primo impegno ufficiale della stagione, valido per i 32esimi di Coppa Italia. Quello che vedremo sarà probabilmente un Milan con pochi nuovi acquisti titolari: molti sono arrivati da poco o stanno per arrivare, come De Winter (ufficializzato ieri) e Athekame, atteso oggi. Per vederli in campo dall’inizio ci sarà da attendere ancora un po’.

Possibile difesa a 3

Massimiliano Allegri sembra orientato verso un 3-5-2, con Maignan in porta e una difesa praticamente obbligata composta da Tomori, Gabbia e Pavlović. Sugli esterni a tutta fascia dovrebbero agire Saelemaekers a destra e Estupiñán a sinistra. In mezzo, probabile Ricci in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek e Fofana. Modrić e Jashari, due dei nuovi acquisti, dovrebbero partire dalla panchina.
In attacco, si va verso il tandem LeãoPulisic, anche se scalpita Giménez, che sta convincendo Allegri e dovrebbe trovare spazio a gara in corso.

Ipotesi alternativa: il 4-3-3

Se il tecnico optasse per il 4-3-3, Giménez potrebbe partire titolare al centro del tridente, con Leão a sinistra e uno tra Pulisic e Saelemaekers a destra. In difesa, possibile Tomori terzino destro, oppure uno dei tre centrali in panchina con Alex Jiménez terzino. Per il resto, lo schieramento resterebbe sostanzialmente invariato.
Indipendentemente da modulo e scelte, il Milan è chiamato a partire con il piede giusto e inaugurare al meglio la stagione.

