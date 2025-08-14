Milan, le top news di giornata

Ufficiale De Winter e a breve anche Athekame. Trattativa in corso per Højlund. Conferenza Jashari e incontro con i tifosi oggi a Milano.

Il Milan prosegue la propria preparazione sul campo in vista della sfida di domenica contro il Bari. Nel frattempo, la dirigenza continua a muoversi sul mercato: ieri è arrivata l’ufficialità di De Winter, oggi è prevista quella di Athekame, mentre prosegue la trattativa per Højlund.

Altra ufficialità in arrivo

Ieri è stato ufficializzato l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa, con il giocatore che ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2030 e ha scelto di indossare la maglia numero 5. Oggi toccherà invece a Zachary Athekame, terzino svizzero in arrivo dallo Young Boys; è atteso a Milano per visite mediche e firma in sede.

La trattativa Hojlund

Se per De Winter e Athekame è tutto fatto, resta ancora da mettere a referto un tassello in attacco. La dirigenza rossonera sta lavorando con decisione e, al momento, i riflettori sono puntati su Højlund. Con il Manchester United si cerca l’intesa economica per un prestito con diritto di riscatto, mentre con gli agenti del giocatore si lavora per definire l’ingaggio. Ieri si è tenuto un incontro in tal senso e anche oggi potrebbe essere una giornata importante per far avanzare l’operazione.

Incontri con stampa e tifosi

Questa mattina, alle 11:30, nella sala stampa di Casa Milan, si terrà la conferenza di presentazione di Aardon Jashari, che risponderà alle domande dei giornalisti. Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14, il centrocampista svizzero, insieme a Pietro Terracciano e Pervis Estupiñán, incontrerà i tifosi rossoneri presso il Flagship Store di via Dante.