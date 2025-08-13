Milan, Pedullà svela: "Hojlund, cifre e dettagli! E su Vlahovic..."

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato degli obiettivi del Milan per l'attacco: le ultime news tra Hojlund e Vlahovic

Nelle ultime due settimane di calciomercato, l’obiettivo principale del Milan sarà un grande centravanti che possa prendere le redini dell’attacco rossonero. Allegri lo ha chiesto, anche perché in rosa ad oggi può contare sul solo Gimenez come prima punta di ruolo.

I due candidati principali sulla lista di mercato del Milan sono sempre Dusan Vlahovic – il preferito di Allegri – e Rasmus Hojlund – in questo momento il nome più caldo trattato da Tare e Furlani. Solo sullo sfondo e ben distaccati invece altri possibili alternative, come ad esempio Boniface, Kalimuendo e altri ancora. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, rivelando le ultime news proprio su Hojlund e Vlahovic in ottica Milan.

Corsa a due Hojlund-Vlahovic per l’attacco del Milan

Sul proprio sito ufficiale, il giornalista ha sottolineato che il Milan, pur continuando ad apprezzare molto Vlahovic, adesso sta accelerando in maniera importante sul fronte Hojlund. La pista sta entrando nel vivo, con l’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40/45 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Dopo i primi contatti diretti con il Manchester United, adesso il Milan parlerà con l’entourage di Hojlund per arrivare all’intesa. Pedullà però specifica anche che non va comunque mai persa di vista la pista Vlahovic e i possibili sviluppi legati all’attaccante serbo in uscita dalla Juventus.