Milan, le top news di giornata

Il punto sul mercato del Milan a -5 dalla sfida col Bari: novità su De Winter, Athekame e Hojlund. Tutte le trattative in corso.

Si prospetta un’altra giornata intensa in casa Milan: la dirigenza continua a lavorare sia sul fronte entrate che su quello uscite, mentre la squadra riprenderà oggi gli allenamenti sul campo in vista del primo impegno ufficiale stagionale, domenica 17 contro il Bari in Coppa Italia.

Il punto sul mercato in entrata

Tra oggi e domani dovrebbero essere formalizzati gli arrivi di quelli che ormai sono a tutti gli effetti due nuovi giocatori del Milan: De Winter e Athekame. Mancano solo gli ultimissimi dettagli per chiudere i loro trasferimenti e l’obiettivo è averli almeno in panchina per la sfida con il Bari.

Per l’attacco, invece, la situazione è ancora un po’ in stand-by: Hojlund e Vlahovic restano gli obiettivi principali, con il Ds Tare che in questi giorni sta lavorando seriamente per il primo. Se però l’affare non dovesse andare in porto, potrebbe tornare di moda la pista che porta al secondo.

Il punto sul mercato in uscita

Anche sul fronte cessioni si registrano movimenti: dopo la partenza di Thiaw, il Milan ha ceduto in prestito sia Bondo che F. Terracciano alla Cremonese. Prestito secco per Bondo, mentre per Terracciano l’accordo prevede il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei grigiorossi.

Intanto proseguono i dialoghi per Musah, valutato 30 milioni dal Milan: il Nottingham Forest sta pensando di affondare il colpo. Restano in uscita anche Adli e Bennacer, entrambi fuori rosa, ma al momento ci sono pochi acquirenti realmente interessati.