Milan, le top news di giornata

Modric al Milan: oggi è il grande giorno. Intanto il mercato rossonero si muove con Athekame e un summit decisivo per Jashari.

Giornata importante in casa Milan: oggi infatti verrà presentato Luka Modric come nuovo giocatore rossonero, prima alla stampa e poi ai tifosi. Il mercato intanto prosegue con l’operazione per Athekame, terzino dello Young Boys ormai in dirittura d’arrivo. In serata è inoltre previsto un summit dirigenziale per decidere come procedere nell’affare Jashari.

Modric Day: oggi presentazione ufficiale

Oggi è il Modric Day: l’ex Pallone d’Oro croato sarà presentato ufficialmente alle 17 nella sala stampa di Casa Milan e alle 18:30 incontrerà i tifosi presso il Flagship Store di via Dante. C’è grande attesa per vedere Luka Modric con la maglia del Milan: domani per lui è previsto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Terzino destro: ci siamo

Quasi fatta per l’acquisto di Zachary Athekame, terzino destro svizzero classe 2004 dello Young Boys. Viste le difficoltà nell’arrivare a Doué, il Milan ha deciso di puntare su di lui come alternativa. L’intesa con lo Young Boys sarebbe già stata trovata sulla base di circa 8,5 milioni, con il giocatore che ha già accettato la destinazione. Possibili sviluppi già nella giornata di oggi.

Ultimatum per Jashari

In serata è previsto anche un summit importante tra i vertici della dirigenza rossonera, con focus sul mercato. Si deciderà come procedere per ultimare gli acquisti e completare la rosa. Tra i temi principali ci sarà quello legato ad Ardon Jashari: trattativa lunga e complicata, per la quale potrebbe arrivare un ultimatum al Brugge entro 48-72 ore. O si chiude, oppure si vira su altri obiettivi.