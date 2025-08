Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Finita la tournée tra Asia e Oceania, il Milan è tornato in Italia nelle scorse ore. Intanto continuano le operazioni di mercato, tra la trattativa Jashari sempre in primo piano e nuovi nomi per l’attacco.

Sfumato Jashari?

Il Club Bruges ha inserito Ardon Jashari nella lista Champions per il preliminare, un chiaro segnale al Milan. Il centrocampista svizzero era tra gli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la mediana. Il club belga, però, sembra voler puntare ancora su di lui mandano segnali evidenti. La mossa potrebbe complicare i piani dei rossoneri, rallentando o addirittura facendo saltare la trattativa. Ora il Milan dovrà valutare alternative o tentare un rilancio immediato.

Il Milan e l’NBA

Gerry Cardinale è in contatto con Adam Silver per una possibile lega europea legata alla NBA. Il fondatore di RedBird, proprietario del Milan, è tra gli interlocutori del commissioner NBA. L’idea di una lega continentale è affascinante e aprirebbe nuove prospettive sportive. Milano potrebbe così diventare sede di una franchigia di basket legata al brand rossonero. L’idea resta ancora lontana, ma segnala un forte interesse per lo sviluppo del progetto. Basket e calcio sotto un unico marchio? Per ora solo uno scenario ipotizzabile.

L’umanità di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, oggi Senior Advisor di RedBird, ha mostrato un lato toccante e umano. Nonostante la rivalità con Marco Materazzi, ha sostenuto pubblicamente la sua famiglia. In particolare, ha espresso vicinanza al fratello Matteo, affetto da una rara forma di SLA. Il gesto ha colpito il mondo dello sport, andando oltre ogni antagonismo passato. Ibrahimovic ha dimostrato che la solidarietà supera le rivalità sul campo. Un esempio di grande umanità da parte di una leggenda del calcio.

Sondaggi offensivi

Il Milan intensifica i sondaggi per un nuovo attaccante da affiancare a Gimenez. Tra i nomi valutati spicca ovviamente Dusan Vlahovic, ma la trattativa è complessa. Più accessibile la pista che porta ad Arnaud Kalimuendo, profilo giovane e di prospettiva. La dirigenza rossonera cerca un attaccante complementare al centravanti messicano. L’obiettivo è costruire un reparto offensivo completo e competitivo su più fronti. Operazioni ancora in fase preliminare, ma il Milan vuole chiudere qualche settimana.