Milan, le top news di giornata

Amichevole con il Perth Glory, ultime su Jashari, nuovi nomi per il Milan e movimenti in uscita: ecco tutte le notizie rossonere di oggi.

In casa Milan oggi è prevista la terza amichevole della tournée estiva, contro il Perth Glory, altro test importante in vista della preparazione per la prossima stagione di Serie A. Nel frattempo continua a tenere banco il mercato, con la trattativa per Jashari che ancora non si sblocca, nuovi nomi sul taccuino di Tare e alcune possibili cessioni.

Amichevole con il Perth Glory

Quella contro il Perth Glory è probabilmente la meno prestigiosa delle amichevoli estive in programma per il Milan, ma rappresenta comunque un’occasione utile per testare schemi e uomini. In occasione di questa partita, mister Allegri dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto alle ultime uscite: sono infatti previste chance dal primo minuto per Chukwueze, Bondo e Okafor, l’esordio da titolare per il nuovo acquisto Estupiñán e il ritorno di Jimenez dopo i problemi fisici.

Il punto sul mercato in entrata

Per quanto riguarda il mercato, la situazione legata ad Ardon Jashari non si è ancora sbloccata, ma novità potrebbero arrivare da un momento all’altro. Il Milan potrebbe decidere di dare finalmente un ultimatum definitivo: o si chiude o si cambia obiettivo. Ancora fredda, invece, la trattativa che porta a Guéla Doué, mentre è notizia delle ultime ore che in casa rossonera sarebbe stato proposto Artem Dovbyk per l’attacco, in uscita dalla Roma. Vedremo se il Milan deciderà di prendere in considerazione questa pista.

Il punto sul mercato in uscita

Ci sono movimenti anche sul fronte uscite: dopo la cessione di Emerson Royal, potrebbe a breve essere ceduto il giovane Liberali al Catanzaro, a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. La trattativa è in fase avanzata. Infine, si fa strada l’ipotesi prestito per Filippo Terracciano e Warren Bondo alla Cremonese.