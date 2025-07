Milan, Jashari al Club Brugge: “Io qui non gioco più”

Dal Belgio è emerso un incontro fra Jashari e il Brugge in cui il calciatore ha ribadito con fermezza la sua volontà di trasferirsi al Milan

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Jashari ha scelto, e ora tocca al Milan fare un’ulteriore mossa. Il centrocampista svizzero è diventato un caso in Belgio, ma anche un grande punto interrogativo per i rossoneri, che non intendono mollare la presa. La trattativa si fa sempre più incerta, e nelle ultime ore è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare di nuovo gli equilibri. Dopo il rifiuto dell’ultima proposta del Diavolo, 33,5 milioni più bonus, da parte del Club Brugge, il giocatore ha ribadito con decisione la propria volontà: trasferirsi in Serie A. Nessuna apertura ad altre destinazioni, nessun compromesso. Jashari vuole Milano, e l’ha comunicato chiaramente alla dirigenza belga.

La volontà ribadita

Secondo quanto riferito dal quotidiano Nieuwsblad, il centrocampista avrebbe già rotto con l’ambiente. “Qui non scendo più in campo”, le parole, nette, definitive, attribuite al classe 2002. Un messaggio forte, che testimonia quanto il giocatore consideri chiuso il suo ciclo in Belgio. Il Milan resta alla finestra, pronto a ritoccare l’offerta o a trovare una formula convincente per sbloccare la situazione. Il tempo stringe, e il muro del Bruges potrebbe non reggere ancora a lungo. Intanto, Jashari aspetta. Con un’unica destinazione in mente.