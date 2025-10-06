Milan, Tomori è tornato quello di tre anni fa: si va verso il rinnovo

Il Milan prepara il rinnovo di Fikayo Tomori: Fabrizio Romano rivela che è una priorità per la dirigenza rossonera. Tutti i dettagli

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione di Fikayo Tomori e sulla volontà del Milan di rinnovare il contratto del difensore inglese. Il club rossonero, soddisfatto del suo rendimento, considera il suo prolungamento una priorità.

Le parole di Fabrizio Romano

“Il Milan sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco questo pensiero si fa sempre più forte all’interno di Casa Milan, all’interno della dirigenza, all’interno dello staff, sono tutti molto contenti dell’atteggiamento di Tomori e delle sue prestazioni. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l’agenda rossonera.”

Romano ha poi ricordato come l’idea di un rinnovo fosse già nell’aria da diverso tempo, ma solo ora sta prendendo forma grazie alle prestazioni e all’atteggiamento del difensore in questo inizio di stagione:

“Il Milan è molto soddisfatto, il discorso di Tomori parte da lontano, si è iniziato a pensare a questo quando nello scorso mercato di gennaio c’era stata la possibilità di andare al Tottenham, ma alla fine lui è rimasto. Sappiamo poi che la seconda metà di stagione è stata difficile per il Milan quindi in quel momento alcune situazioni sono state messe in stand-by o rallentate. Ma il Tomori di questa stagione è tutt’altro giocatore e il Milan è pronto ad iniziare questi dialoghi.”