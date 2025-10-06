Milan, scelto il prossimo colpo di mercato: ecco chi può arrivare

Il Milan guarda al futuro e alle sue prossime mosse di calciomercato: c'è già un obiettivo ben chiaro sulla lista rossonera.

In questi giorni, tra le altre cose, vi stiamo parlando dei prossimi obiettivi di calciomercato del Milan, con un focus sui nomi finiti in orbita rossonera. Abbiamo indicato come priorità un difensore centrale di spessore e pronto subito, ma anche una prima punta di ruolo che garantisca gol e presenza in attacco. In questo caso invece parliamo di un altro colpo, che sta scalando rapidamente la classifica delle priorità di mercato del Milan.

Già perché il campo sta iniziando a dare i primi verdetti e i primi giudizi, mettendo in luce le lacune che la squadra guidata da Allegri ancora ha. E tra le pedine più incerte c’è sicuramente quella relativa all’esterno sinistro. Estupinan, ad oggi, non ha ancora convinto a pieno e anzi è incappato in qualche errore evidente. Alle sue spalle sta crescendo Bartesaghi, che però ovviamente non è ancora pronto per certi palcoscenici, certe pressioni e certe responsabilità.

Ecco dunque che il Milan starebbe già ragionando sul suo prossimo colpo di calciomercato per la fascia sinistra. Con diversi nomi che potrebbero essere appuntati sulla lista di Tare, tra possibili suggestioni e idee decisamente interessanti.

Milan, i possibili obiettivi di calciomercato per la fascia sinistra

Noi abbiamo fatto una cernita degli esterni mancini che sono stati accostati al Milan di recente, che sono in orbita rossonera o che potenzialmente potrebbero interessare a Tare e soci. Partiamo dal nome più eclatante spuntato nelle scorse settimane, quello dello scozzese Andrew Robertson del Liverpool. Giocatore di spessore ed esperienza internazionale che è in scadenza di contratto a fine stagione: una ghiotta occasione di mercato in ottica Milan.

Proseguiamo poi con alcuni nomi già avvicinati al Milan e che potrebbero tornare di moda. Tra questi, occhio per esempio al 22enne tedesco Nathaniel Brown dell’Eintracht. Un profilo molto interessante da circa 25/30 milioni di euro. Costi un po’ più contenuti invece per altri due giocatori già finiti nei radar rossoneri in estate come Melvin Bard del Nizza (24 anni) e Sergi Cardona del Villarreal (26 anni). Infine occhio alle occasioni a parametro zero.

Tra gli svincolati di lusso infatti ci sono almeno due nomi decisamente intriganti e che potrebbero fare al caso del Milan. Il primo è quello di Renan Lodi, 27enne brasiliano con passaporto italiano che si è svincolato da poco dall’Al-Hilal e che ora è in cerca di rilancio. Il secondo è rappresentato dallo spagnolo classe ’96 Sergio Reguilon, che ha un passato nel Tottenham e nelle due squadre di Madrid. Insomma, le opzioni non mancano: il Milan studia già il suo prossimo colpo di calciomercato per la fascia sinistra.