Milan, Tomori verso il rinnovo di contratto: i dettagli

Emergono novità importanti per il Milan sul fronte rinnovi. Se da una parte l’attenzione è rivolta al campionato, dall’altra la società guarda già al futuro e lavora per blindare i giocatori più importanti, così da dare continuità al progetto iniziato in estate con l’arrivo di Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Tra le priorità del momento c’è il rinnovo di Fikayo Tomori, difensore inglese che rappresenta un punto fermo della squadra. Allegri nutre grande stima nei suoi confronti e anche il giocatore è felice di restare in rossonero. Negli scorsi anni ha rifiutato proposte di trasferimento interessanti perché ha sempre dato priorità al Milan, anche nei periodi in cui le cose andavano meno bene, e ora non dovrebbero esserci grossi ostacoli per poter proseguire insieme.

Le parole di Moretto su Tomori

Ecco le novità degli ultimi giorni sul fronte rinnovo di Tomori presentate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha fatto il punto della situazione in un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

“La notizia che vogliamo darvi oggi è che Tomori, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è in trattativa per un possibile prolungamento di contratto. Le parti ne stanno parlando, gli agenti del calciatore sono attivi e concentrati su questo tipo di situazione. C’è la possibilità che Tomori prolunghi: vuole restare al Milan e ha sempre dato priorità ai rossoneri, dall’altra parte il club, con Allegri in cima alla lista, vuole provare a continuare insieme. Sono previsti nuovi contatti tra le parti”.