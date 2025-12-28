Milan, Tomori: “Contenti per i tre punti e per il clean sheet”

Il commento in conferenza stampa dopo Milan-Hellas Verona 3-0 di Fikayo Tomori: "Stiamo lavorando tanto, e il lavoro sta pagando".

Dopo il match vinto contro il Verona è intervenuto in conferenza stampa anche il difensore rossonero Fikayo Tomori. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Tomori

Sulla porta inviolata:

“Importante per il nostro percorso, anche perché nelle ultime partite abbiamo subito troppi gol. Oggi volevamo tornare a fare quello che abbiamo fatto all’inizio. È successo e siamo contenti per i tre punti e per il clean sheet”

Sul lavoro in fase difensiva con Allegri:

“Lavoriamo da squadra. Sappiamo che non solo i difensori fanno la differenza mentre si difende, ma anche la squadra. Dobbiamo rimanere un blocco, cercare di non far passare nulla. È difficile, ma stiamo lavorando tanto, e questo lavoro sta pagando”.

Sul gol di Nkunku:

“Sappiamo che ha qualità. Quando sei un attaccante e non fai gol è difficile. Sappiamo che questa doppietta per lui è importante e speriamo che gli permettano di farne tanti altri”