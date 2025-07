Milan, Thiaw rifiuta anche il Crystal Palace: vuole restare

Malick Thiaw dopo il no al Como rifiuta anche il Crystal Palace: il difensore vuole restare al Milan e convincere l'allenatore.

Stefania Palminteri Redattore 13 luglio - 16:29

Dopo aver rifiutato la destinazione Como, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Malick Thiaw avrebbe detto no anche a un approccio da parte di un club di Premier League, in particolare al Crystal Palace. Il giocatore vuole restare in rossonero e farà di tutto per convincere allenatore e società sul campo.

Mercato bloccato per il centrale: e se fosse un vantaggio? — Qualora nessuno dei quattro centrali attualmente in rosa dovesse partire, è probabile che il Milan decida di rimanere così anche per la prossima stagione, affidandosi a Gabbia, Pavlovic, Tomori e lo stesso Thiaw. I nomi circolati come possibili innesti per il reparto difensivo sono Leoni e Scalvini, profili di qualità ma anche colpi in prospettiva che il Milan, a questo punto, potrebbe rinviare a data da destinarsi.

La permanenza di Thiaw, analizzandola lucidamente, potrebbe rivelarsi una risorsa importante per il club: il calciatore è ancora molto giovane (24 anni ad agosto) e ha ampio margine di miglioramento. Con un allenatore come Massimiliano Allegri potrebbe davvero fare il salto di qualità. Inoltre, la società è attualmente molto impegnata sul mercato per colmare lacune in altri reparti: non dover investire anche su un difensore centrale potrebbe rivelarsi un vantaggio non da poco.