Milan, il nuovo nome per la difesa rossonera è Giorgio Scalvini

SportMediaset ne è sicuro: è Giorgio Scalvini il nuovo nome che sta circolando negli ultimi giorni tra i dirigenti del Milan per rinforzare la difesa. Come riportato da Claudio Raimondi, i rossoneri, su precisa indicazione dell’allenatore Massimiliano Allegri , starebbero pensando proprio al difensore dell’ Atalanta . L’offerta sul tavolo sarebbe di 15 milioni cash più il cartellino di Malick Thiaw , che, dopo il mancato trasferimento al Como , è ancora in uscita dal club.

Rinforzo in difesa se parte Thiaw

Vedremo se questa pista troverà conferme e si evolverà in una trattativa concreta nei prossimi giorni. Di fatto, il Milan, anche se non in modo urgente, cerca un difensore centrale. Qualora si riuscisse a far partire Thiaw, Scalvini rappresenterebbe un profilo molto interessante: giovane, italiano, con diverse stagioni di Serie A alle spalle da protagonista con l’Atalanta. Dati che lo rendono appetibile almeno quanto il giovane Leoni del Parma, altro nome accostato ai rossoneri, se non di più.