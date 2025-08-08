Milan, se parte Thiaw tutto su Leoni

Il Newcastle fa sul serio per Malick Thiaw: se il Milan accetterà di farlo partire, pronto l’assalto a Giovanni Leoni del Parma.

In casa Milan, nelle ultime ore, tiene banco la situazione legata a Malick Thiaw. Il difensore, un mese fa sembrava destinato al Como per 25 milioni, ma poi ha deciso di restare, e durante le ultime settimane ha convinto sul campo Allegri, che ha deciso di puntare su di lui.

Ora però è arrivata la mossa del Newcastle, pronto a presentare un’offerta superiore a quella del Como: dall’Inghilterra si parla di un possibile rilancio, addirittura vicino ai 40 milioni. A queste cifre, il Milan – che oggi considera il giocatore fuori dal mercato – potrebbe vacillare e valutare seriamente la sua cessione.

Leoni in cima alla lista

In caso di partenza di Thiaw, il primo obiettivo dei rossoneri sarebbe Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma e considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il club emiliano chiede circa 35 milioni. Il nome è in cima alla lista di Tare per il ruolo di difensore centrale, seguito da Comuzzo della Fiorentina, altra pista da monitorare.

Tutto, però, dipenderà dal futuro di Thiaw: senza la sua cessione, la batteria di centrali resterà invariata.