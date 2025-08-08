Milan, se parte Thiaw tutto su Leoni
Home > News Milan

Milan, se parte Thiaw tutto su Leoni

Stefania Palminteri
Milano
8 Agosto, 12:47
Giovanni Leoni
Il Newcastle fa sul serio per Malick Thiaw: se il Milan accetterà di farlo partire, pronto l’assalto a Giovanni Leoni del Parma.

In casa Milan, nelle ultime ore, tiene banco la situazione legata a Malick Thiaw. Il difensore, un mese fa sembrava destinato al Como per 25 milioni, ma poi ha deciso di restare, e durante le ultime settimane ha convinto sul campo Allegri, che ha deciso di puntare su di lui.
Ora però è arrivata la mossa del Newcastle, pronto a presentare un’offerta superiore a quella del Como: dall’Inghilterra si parla di un possibile rilancio, addirittura vicino ai 40 milioni. A queste cifre, il Milan – che oggi considera il giocatore fuori dal mercato – potrebbe vacillare e valutare seriamente la sua cessione.

Leoni in cima alla lista

In caso di partenza di Thiaw, il primo obiettivo dei rossoneri sarebbe Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma e considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il club emiliano chiede circa 35 milioni. Il nome è in cima alla lista di Tare per il ruolo di difensore centrale, seguito da Comuzzo della Fiorentina, altra pista da monitorare.
Tutto, però, dipenderà dal futuro di Thiaw: senza la sua cessione, la batteria di centrali resterà invariata.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 8 Agosto, 12:13
Milan, la probabile per l’amichevole col Leeds
Amichevole Milan-Leeds a Dublino: ecco la probabile formazione di Allegri, tra rotazioni obbligate, debutti e possibili sorprese.
Edoardo Benedetti - 8 Agosto, 11:41
Milan, è fatta per il trasferimento di Morata al Como
Stefania Palminteri - 8 Agosto, 11:21
Milan, Liberali dice no al rinnovo e va al Catanzaro
Stefania Palminteri - 8 Agosto, 11:00
Milan, ct Svizzera Yakin: “Jashari diventerà un top a San Siro”
Riccardo Focolari - 8 Agosto, 10:35
Milan, il Newcastle non molla Thiaw: svelata la cifra richiesta…
Giulia Benedetti - 8 Agosto, 10:05
Milan, Musah conteso fra Napoli e Nottingham Forest: il punto
Lorenzo Focolari - 8 Agosto, 09:40
Milan, lo United apre al prestito di Højlund: la situazione adesso…
x