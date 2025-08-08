Milan, il Newcastle non molla Thiaw: svelata la cifra richiesta...

Continua con una certa insistenza la trattativa fra il Milan e il Newcastle per Malik Thiaw, visto come un rinforzo ideale per i Magpies

Il Newcastle torna a bussare alla porta del Milan per Malick Thiaw. Dopo i primi tentativi già registrati in passato, i Magpies hanno riacceso i fari sul centrale tedesco, in cerca di un profilo giovane, fisico e affidabile per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione di Premier League. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i due club, segnale concreto di un interesse che sta crescendo giorno dopo giorno, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto. Thiaw piace, e parecchio, alla dirigenza inglese, che lo considera un profilo ideale per il campionato.

La chiusura della cessione se…

Massimiliano Allegri, però, lo terrebbe volentieri, convinto delle sue qualità e del potenziale ancora da sviluppare. Ma in casa Milan la linea è chiara: nessuno è davvero incedibile di fronte a un’offerta congrua. Qual è quindi il prezzo giusto per lasciar partire l’ex Schalke? Le cifre che circolano parlano di una valutazione attorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi. Un’offerta da 45 sarebbe considerata fuori mercato, ma anche arrivare a quota 40 potrebbe bastare per chiudere. Il Newcastle ci pensa, insiste, valuta se affondare il colpo. Il Milan, intanto, resta vigile. Se la proposta giusta arriverà sul tavolo, si aprirà alla cessione. E poi, eventualmente, si penserà al sostituto.