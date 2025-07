Milan, Thiaw non è ancora convinto della destinazione Como

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Malick Thiaw sarebbe orientato verso il no alla squadra allenata da Cesc Fabregas , nonostante l’accordo trovato già nelle scorse settimane per una sua cessione intorno ai 25 milioni di euro. Il difensore tedesco vorrebbe provare a convincere Allegri e il Milan a trattenerlo e, in caso fosse costretto a partire, preferirebbe un club di Bundesliga rispetto al Como .

Cosa succede se resta Thiaw?

Qualora Thiaw rimanesse in rossonero, il Milan non avrebbe la necessità di acquistare un altro centrale difensivo: con quattro difensori centrali e senza coppe europee, il reparto sarebbe almeno numericamente a posto. Vedremo se nelle prossime settimane il club deciderà di forzare la mano mettendo Thiaw alla porta, oppure se sarà Tomori il sacrificato per puntare all'assalto sul giovane Leoni. Non è da escludere che alla fine si scelga semplicemente di continuare con la stessa batteria di centrali anche per la prossima stagione.