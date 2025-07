Damiani: “Allegri porterà serenità, forza e voglia di essere protagonisti”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Oscar Damiani il quale ha detto: " Allegri si è preso un rischio, considerando l'ultima stagione del Milan che ha avuto dei problemi e deve ripartire. Ma l'impressione è che c'è una bella simbiosi tra dirigenza e allenatore e questo è importante. Poi, i rischi ci sono sempre, ma sono sicuro che Allegri porterà serenità, forza e voglia di essere protagonisti. Non sarà sufficiente per dire che vincerà ma sicuramente è un bell'inizio".

Ancora le sue parole

"Calcio dominante: cosa significa? Alla fine mi sembra più che altro uno di quei termini che piacciono alla stampa. Contesto anche le critiche al calcio di Allegri, si dice troppo spesso che le sue squadre giocano male: balle. Allegri è un bravo allenatore e fa giocare le squadre come meglio crede. Sì, sono squadre utilitaristiche, ma non significa che gioca male. Non si merita questa nomea. È un allenatore vincente e per me fa un bel calcio, perché alla fine la cosa più bella nel calcio è fare i risultati".