Milan, Thiaw indeciso sul Como: parlerà con Fabregas

Nella giornata di ieri, Milan e Como hanno trovato un accordo per la cessione di Malick Thiaw sulla base di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, l’operazione non è ancora chiusa, perché manca il sì definitivo del difensore, che deve ancora accettare la destinazione. Il Como , nel frattempo, gli avrebbe messo sul tavolo un’offerta importante: uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione.

Il Como insiste: pronto anche Fabregas per convincere Thiaw

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Thiaw sarebbe ancora scettico riguardo alla possibilità di trasferirsi al Como, motivo per cui sta prendendo tempo e valutando il da farsi. La società lariana, decisa a rinforzare la difesa con un colpo di spessore, cercherà in ogni modo di convincere il centrale tedesco. Per questo, è pronto anche un intervento diretto dell’allenatore Cesc Fabregas, che potrebbe contattare personalmente il giocatore per illustrargli il progetto e cercare di ottenere il suo sì definitivo.