Milan, si ragiona sul terzino destro: Pubill resta in stand-by

Terzino destro, il Milan prende tempo su Pubill: Doué resta il primo obiettivo. Distanza con lo Strasburgo ancora ampia.

Il Milan, nonostante sia abbastanza avanti nella trattativa per Marc Pubill dell’Almeria da qualche giorno, non è ancora del tutto convinto di voler chiudere l’operazione. Il terzino destro è uno dei ruoli in cui il club intende intervenire sul mercato: con Emerson Royal in uscita e la mancata conferma di Walker e Florenzi, i rossoneri sono alla ricerca di un potenziale titolare da inserire in rosa.

Doué resta il primo nome della lista

Tuttavia, la presenza in rosa di Jimenez, e la possibilità di adattare eventualmente Saelemaekers o anche Tomori in quel ruolo, permette al club di non avere fretta. Proprio per questo l’affare Pubill, al momento, resta in stand-by.

Nei giorni scorsi si pensava che le riflessioni del Milan fossero legate a dubbi sull’integrità fisica del giocatore, ma dopo gli ultimi test medici, dai quali sono emersi segnali positivi, il motivo del rallentamento sembra essere di natura tecnica. A Casa Milan il preferito per quella fascia resta infatti Guéla Doué dello Strasburgo, e la sensazione è che si proverà ancora a forzare la mano per portarlo a Milano.

La seconda offerta del club rossonero per Doué si aggirava intorno ai 18 milioni, ancora distante dai 30 richiesti dal club francese. Vedremo se nei prossimi giorni le parti riusciranno ad avvicinarsi oppure se il nome di Pubill tornerà prepotentemente di moda come piano B.