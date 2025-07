Milan, spunta una nuova squadra su Emerson Royal: la formula...

Nuove sirene di mercato per il Milan e il terzino ex Tottenham Emerson Royal. Nelle ultime ore una squadra ha fatto un sondaggio concreto

Il mercato del Milan si muove anche in uscita, e uno dei nomi sul tavolo è quello di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, arrivato dal Tottenham con buone aspettative, non ha mai davvero lasciato il segno a Milanello. Ora, per lui, si fanno insistenti le sirene turche, con il Besiktas pronto a farsi avanti per portarlo in rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Istanbul ha effettuato un sondaggio concreto, proponendo un trasferimento in prestito per la prossima stagione. Una formula che il Milan sarebbe pronto ad accettare, anche per alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio nella rosa in vista di nuovi innesti.

Gli sviluppi nei prossimi giorni

Emerson Royal non è riuscito a imporsi nel sistema di gioco rossonero, né a convincere il nuovo allenatore Allegri, che ora guarda ad alternative più affidabili e funzionali per il suo 4-3-3. L’opportunità di rilancio in Süper Lig potrebbe rivelarsi ideale per il brasiliano, in cerca di continuità e fiducia. Il Besiktas è alla ricerca di un esterno d’esperienza e con buone doti offensive, e considera Emerson il profilo giusto. I contatti tra le parti sono già avviati, e la trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni. Per il Milan, si tratterebbe di un’uscita strategica in un momento chiave del mercato.