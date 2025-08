Milan, tentativo di rinnovo last-minute con Liberali

Il Milan blocca la cessione di Mattia Liberali al Catanzaro e valuta un rinnovo last-minute. Il Torino offre un milione. Situazione complicata

Sembrava tutto fatto per il passaggio del giovane classe 2007 Mattia Liberali al Catanzaro, con il Milan che si sarebbe riservato una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ma alla fine, il club rossonero ha deciso di bloccare tutto: non è arrivato l’ok definitivo, perché la dirigenza non è convinta delle condizioni proposte.

La novità: il Milan valuta il rinnovo

Ieri avevamo segnalato anche l’inserimento del Torino, che ha messo sul piatto un indennizzo di circa un milione di euro, in aggiunta alla formula già proposta dal Catanzaro. Ma la novità delle ultime ore la riporta Moretto: il Milan starebbe valutando un tentativo di rinnovo del contratto del giovane, attualmente in scadenza nel 2026. L’idea sarebbe quella di trovare una formula che permetta al club di non perdere completamente il controllo sul giocatore, un po’ come fatto con Francesco Camarda, riservandosi la possibilità di riportarlo a casa qualora esplodesse.

Il problema è che il rinnovo ora appare un’operazione molto complicata. Fino a questo momento, infatti, il Milan non aveva mai preso in considerazione questa ipotesi, e ora si trova in una posizione difficile, con il giocatore e il suo entourage che sembrano già in parola con il Catanzaro, e mantengono forte la volontà di andare in Calabria.