Milan, i tempi di recupero per Pulisic e Saelemaekers

Milan, stop per Pulisic e Saelemaekers: i tempi di recupero dell’americano e del belga in vista dei prossimi impegni dei rossoneri.

Sappiamo già che, in vista della partita di questa sera contro il Bologna, saranno assenti due titolarissimi dello scacchiere rossonero, ovvero Saelemaekers e Pulisic. Vediamo ora nel dettaglio le loro condizioni e i tempi di recupero previsti.

Situazioni diverse per Pulisic e Saelemaekers

Per quanto riguarda l’americano, è da un po’ che non è al meglio: così si spiegano le ultime panchine e il fatto che Allegri lo abbia utilizzato solo a spezzoni, nei quali non è apparso nemmeno brillantissimo. Pulisic ha una borsite nella zona dell’ileopsoas ma, considerando che la prossima partita in cui sarà impegnato il Milan sarà quella di Pisa il 13 febbraio, dovrebbe fare in tempo a recuperare appieno.

Discorso diverso invece per Saelemaekers. La Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha parlato addirittura di uno stop di due settimane e quindi di un forfait anche a Pisa. L’esterno belga ha infatti avuto una ricaduta del problema all’adduttore, accusato per la prima volta contro il Lecce a San Siro e poi aggravatosi dopo i primi 45 minuti a Roma. Il suo rientro, a questo punto, potrebbe avvenire per la sfida di recupero contro il Como, prevista per mercoledì 18 febbraio.