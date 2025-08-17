Milan, Tare: “il calciomercato è imprevedibile”

Milan, Tare a Canale 5 sul mercato: “Con Modric, Jashari e Ricci pensiamo di aver alzato il livello tecnico di questa squadra".

Il Ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di Canale 5, nel prepartita di Milan–Bari, toccando diversi temi legati al mercato rossonero.

Le parole di Tare sul mercato del Milan

Sulla rivoluzione a centrocampo:

“La nostra intenzione, l’abbiamo dimostrato a voi quando siete venuti a Casa Milan, era di intervenire a centrocampo. Il Milan deve dominare le partite, con l’arrivo di Modric, Jashari e Ricci pensiamo di aver alzato il livello tecnico di questa squadra”.

Su come ha convinto Luka Modric:

“Non era molto difficile, da bambino ha tifato Milan. Ci siamo trovati come due ex bambini che tifano la stessa squadra. Ho capito subito che il suo pensiero era verso il Milan e ho cercato di trasmettere entusiasmo, il suo arrivo è un valore aggiunto a questa squadra”.

Sull’attaccante:

“Hojlund buona opzione per noi, ma il calciomercato è imprevedibile”.

Vlahovic altra opzione?

“Assolutamente sì”.