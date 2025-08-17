Milan-Bari, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie il 3-5-2

Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida tra Milan e Bari valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle 21.15 a San Siro.
Milan che scenderà in campo con il 3-5-2, confermati i pronostici della vigilia, Estupiñán vince il ballottaggio con Bartesaghi sulla sinistra, davanti il tandem Leao–Pulisic.
Formazioni ufficiali
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leao.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah.
Bari: Cerofolini; Sibilli, Pagano, Bellomo, Moncini, Pereiro, Vicari, Dickmann, Braunoder, Nikolaou, Dorval.
A disposizione: Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj.