Milan, Tare blinda Leão: “Un campione vero, un giocatore fondamentale”

Tare elogia Leao: “Un campione vero”. L’attaccante portoghese resta al centro del progetto rossonero per il nuovo corso targato Allegri

Stefania Palminteri Redattore 25 giugno - 12:22

I temi principali affrontati da Igli Tare ieri in conferenza hanno riguardato il mercato: le scelte in accordo con Allegri, i profili di cui il club è alla ricerca per rinforzare la rosa, le cessioni. Ma è stata fondamentale anche la parentesi su chi resta. Nonostante qualche addio doloroso, come quello di Reijnders e quello ormai imminente di Theo Hernandez, Tare è stato chiaro: si ripartirà da Maignan, Pulisic e soprattutto da Rafael Leão.

“Io penso che Leao sia un campione vero: in pochi nel calcio di oggi decidono le partite da soli. È un giocatore fondamentale per la nostra squadra ma anche per il nostro progetto. Ho avuto modo, e anche l’allenatore, di parlare seriamente con lui e ho avuto una bella sorpresa: da fuori hai magari un altro pensiero ma quando hai modo di conoscerlo trovi un ragazzo molto competitivo, le sue domande erano su come sarà rafforzata la squadra. Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto: ha tutto per diventare un campione vero. Lo ha sempre fatto vedere ma io penso che ancora non ha fatto vedere quello che lui davvero può”.

Leão resta al centro del progetto rossonero Parole al miele dunque per Leão, che viene così confermato come uno dei pilastri del nuovo Milan. Ci si affiderà ancora a lui sulla fascia per fare la differenza. Quando Tare ha fatto riferimento all’interesse del giocatore su come sarebbe stata rinforzata la rosa, si è potuto evincere quanto Leão ci tenga a vincere e a fare bene con questi colori.