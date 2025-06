Milan, Tare svela le strategie per l’attacco: cercasi numero nove

“Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez […] Abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud.”

Un profilo complementare a Gimenez

L’obiettivo, dunque, è fare un acquisto mirato, approfittando magari di qualche occasione che potrebbe presentarsi durante l’estate. I nomi più discussi nelle ultime settimane, che ricordano per caratteristiche il profilo descritto da Tare, sono quelli di Dusan Vlahovic e Moise Kean. Entrambi sono stati allenati da Allegri in passato, ma al momento sembrano trattative complesse. Resta da capire se, con il passare delle settimane, possano aprirsi spiragli per loro o se emergerà un’alternativa a sorpresa. Tare, infatti, non ha lasciato molti indizi, sottolineando come il club stia valutando diverse piste sia sul mercato italiano che estero: