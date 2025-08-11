Milan, Tare ancora in Inghilterra per Højlund: la situazione

Il ds del Milan Igli Tare è rimasto in Inghilterra dopo le amichevole disputate nei giorni scorsi. Il punto sulla trattativa per Højlund

La trattativa si è accesa quando meno ci si aspettava e ora entra nella fase più delicata. Rasmus Højlund è finito ufficialmente sul mercato: il Manchester United lo ha messo alla porta, ma il centravanti danese, almeno per ora, vuole restare a Old Trafford. Un braccio di ferro tra desideri e opportunità, in cui il Milan si è inserito con decisione. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è rimasto in Inghilterra proprio per seguire da vicino la vicenda. Dopo aver trovato un’intesa di massima con i Red Devils sulla base economica dell’operazione, il dirigente sta ora lavorando alla parte più complicata: convincere il giocatore ad accettare il trasferimento a Milano. Højlund rappresenta il prototipo dell’attaccante moderno: fisico, velocità e fiuto del gol, qualità che al Milan servirebbero.

Volontà incerta

Per Massimiliano Allegri sarebbe l’innesto perfetto per dare profondità e imprevedibilità all’attacco. Il nodo, però, resta la volontà del danese, legato al sogno di imporsi in Premier League. Tare punta a fargli intravedere un progetto tecnico di alto livello, con un ruolo da protagonista immediato. Il Milan, però, non ha intenzione di prolungare troppo l’attesa: serve una risposta chiara entro pochi giorni. Nel frattempo, i tifosi rossoneri sognano l’arrivo di un profilo del genere. Ora la palla passa a Højlund, chiamato a scegliere tra lottare per spazio a Manchester o diventare uno dei nuovi volti dell’attacco rossonero.