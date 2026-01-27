Svolta societaria nel Milan, Comvest in arrivo: le novità

RedBird pronta a saldare il debito con Elliott: in arrivo Comvest come finanziatore. Cardinale va verso la conferma della dirigenza attuale.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe questione di giorni la concretizzazione del saldo del debito da parte di RedBird nei confronti del gruppo Elliott. Questa operazione comporterà, come accennato anche nelle scorse settimane, l’ingresso nel Milan di Manulife Comvest come nuovo finanziatore del club.

Continuità societaria e il nuovo assetto del CdA

In un primo momento si era ipotizzato che la liquidazione di Elliott avrebbe potuto portare anche ad una separazione con alcune figure chiave della dirigenza, come Giorgio Furlani e Paolo Scaroni. Tuttavia, sempre secondo la Rosea, non sarà così. L’owner del club, Gerry Cardinale, avrebbe infatti intenzione di proseguire nel segno della continuità. In quest’ottica si andrebbe verso la conferma dell’attuale amministratore delegato Furlani, del presidente Scaroni e del CFO Stefano Cocirio. Dal consiglio di amministrazione del club uscirebbero invece i consiglieri Elliott, che lascerebbero spazio ai rappresentanti del gruppo Comvest.