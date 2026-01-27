Milan, le top news di giornata

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Allegri alla squadra, oggi riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Saranno tre i giorni di lavoro prima di un nuovo giorno di riposo, fissato per venerdì. In questa settimana sarà quindi possibile prendersela un po’ più comoda nella preparazione al match contro il Bologna, che andrà in scena come posticipo martedì 3 febbraio.
Mercato sotto osservazione
Nel frattempo, nei giorni che separano il Milan dalla prossima sfida di campionato, andrà tenuto d’occhio il mercato. Il tempo stringe e si entra nella fase più calda, quella delle occasioni, anche se al momento i movimenti rossoneri riguardano soprattutto acquisti per Milan Futuro o dei tentativi di anticipare alcune situazioni in vista di giugno. Intanto si attende l’annuncio del rinnovo di Maignan: l’accordo è già stato trovato negli scorsi giorni, manca solo l’ufficialità.