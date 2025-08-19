Milan, svelato l’avversario ai sedicesimi di Coppa Italia

Il Milan di Massimiliano Allegri ha conosciuto il proprio avversario nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026

Il Milan mette in programma un nuovo impegno ufficiale nel calendario stagionale, con l’obiettivo di continuare la propria corsa in Coppa Italia. I rossoneri, fra poco più di un mese, si concentreranno sui sedicesimi di finale, dove affronteranno il Lecce in una gara secca. La sfida contro si giocherà mercoledì 24 settembre, un appuntamento che metterà ìalla prova la capacità della squadra di Allegri di gestire momenti di pressione e trovare soluzioni vincenti sul campo. La posta in palio è alta, perché solo il passaggio agli ottavi di finale garantirà la possibilità di continuare a sognare la competizione.

Il piano di Allegri

Il Milan dovrà fare attenzione alla gestione del ritmo di gioco, cercando di evitare cali di concentrazione e di capitalizzare le occasioni create. Ogni dettaglio tattico sarà fondamentale per avere la meglio su un avversario determinato a difendere la propria porta e a sorprendere. In chiave prospettica, la partita contro il Lecce può offrire indicazioni importanti sulla profondità della rosa e sulla capacità di Allegri di alternare giocatori senza perdere qualità. La Coppa Italia rappresenta dunque non solo un obiettivo da raggiungere, ma anche un banco di prova utile per testare il potenziale della squadra in vista del proseguo della stagione.