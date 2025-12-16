Milan, verso la Supercoppa: Gabbia out col Napoli

Verso Napoli-Milan di Supercoppa: non ci sarà Gabbia, al suo posto De Winter. Rientra Fofana, Leao disponibile ma non al 100%.

Il Milan raggiungerà oggi Riyadh in vista del match di Supercoppa Italiana da giocare giovedì contro il Napoli. Nei rossoneri saranno due gli assenti: uno è Santi Gimenez, ancora alle prese con il problema alla caviglia e rischia di stare fuori ancora a lungo, mentre l’altro, Matteo Gabbia, potrebbe raggiungere la squadra solo in un secondo momento.

Gabbia infatti è stato sostituito nell’ultimo match contro il Sassuolo al 60’ per un problema al ginocchio, dopo un movimento innaturale di iperestensione. Gli esami strumentali hanno fortunatamente evidenziato che non ci sono complicazioni serie, perché non ci sono lesioni ai legamenti, ma non potrà comunque giocare la semifinale contro il Napoli. Al suo posto ci sarà De Winter.

Possibile rientro in caso di finale

La situazione potrebbe però evolversi nel caso in cui il Milan riuscisse a vincere contro il Napoli. In caso di finalissima, in programma lunedì 22, Gabbia potrebbe raggiungere i compagni e provare un rientro last minute proprio per la partita-trofeo. Ma per ora, questo scenario lo rimandiamo a dopo la partita di giovedì.

Per quanto riguarda gli altri invece, importante il rientro di Fofana, che andrà a completare il pacchetto di centrocampisti. Davanti, invece, il Milan è un po’ corto. Allegri probabilmente si affiderà ancora alla coppia Pulisic–Nkunku. Per quanto riguarda Leao, sarà a disposizione, ma probabilmente non al top, perché sta rientrando da un piccolo problema all’adduttore che lo ha tenuto fermo tutta la scorsa settimana.