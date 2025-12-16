Milan, non c’è pace per Gimenez: ora rischia l’operazione

La caviglia di Santi Gimenez non guarisce: si valuta di ricorrere all'intervento. Nel frattempo il Milan cerca rinforzi in attacco.

Se c’è una situazione che possiamo definire spiacevole in casa Milan in questo momento, è quella legata a Santi Gimenez. L’attaccante messicano, arrivato nel gennaio scorso in un Milan in difficoltà, sembrava destinato a trovare quest’anno la sua occasione per dimostrare il suo valore a suon di gol. Purtroppo però, fino a questo momento le cose sono andate diversamente. Malino nelle prime uscite, tanto sacrificio ma solo un gol in Coppa Italia, fino alla partita di campionato a Bergamo del 28 ottobre. Gimenez è costretto ad uscire dal campo per un problema alla caviglia, che a detta dello stesso giocatore lo infastidisce già da diverso tempo e richiede uno stop per essere risolto.

A questo punto inizia l’iter riabilitativo, che secondo le prime previsioni sarebbe dovuto durare due o tre settimane. Ma non è mai andata così: il dolore alla caviglia di Gimenez non è passato e, ad oggi, 16 dicembre, non è ancora rientrato a disposizione di Allegri. Addirittura sembra che abbia fastidio anche a camminare, situazione che potrebbe far optare per l’operazione chirurgica.

Lo scenario intervento: Milan costretto a corrrere ai ripari

L’intervento allungherebbe notevolmente i tempi di recupero, ma se la prospettiva è quella di risolvere definitivamente il problema, potrebbe essere la scelta migliore. La decisione sarà presa da Gimenez insieme al Milan, valutando insieme la soluzione più adatta.

Nel frattempo, oltre al giocatore, c’è anche il Milan ad essere penalizzato da questa situazione. Gimenez è l’unico attaccante di ruolo presente in rosa ed è fermo da troppo tempo: al Milan mancano determinate caratteristiche offensive, che si cercheranno di colmare durante il mercato di gennaio. Tra i nomi papabili, negli ultimi giorni è spuntato quello di Fullkrug, attualmente in pole position.