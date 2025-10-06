Milan, le scuse social di Pulisic dopo l’errore dal dischetto

Pulisic si scusa sui social dopo il rigore sbagliato: “Mi distrugge deludere questo club”. Allegri lo difende: “Ha giocato una grande partita”

Christian Pulisic è stato uno dei protagonisti assoluti di questo Milan di inizio stagione, un giocatore che fin qui ha fatto la differenza con gol e assist. Ieri sera nel match contro la Juve però ha vissuto una serata storta: dal dischetto ha calciato fuori dallo specchio della porta, mancando un’occasione che avrebbe potuto portare il Milan in vantaggio. La partita è poi rimasta sullo 0-0.

Le parole di Pulisic sui social

Al termine del match, il giocatore ha affidato ai social il suo rammarico per l’errore:

“Mi distrugge deludere questo club. Lavorerò dieci volte più duramente per far sì che le cose vadano meglio. Forza Milan sempre.”

Messaggio sincero che ha mostrato tutta la sua voglia di riscatto e l’attaccamento ai colori rossoneri.

Il sostegno dell’allenatore

Pulisic è stato comunque rassicurato anche dall’allenatore, Massimiliano Allegri, che nel post-partita ha voluto difenderlo sottolineando come, al di là del rigore sbagliato, l’americano abbia disputato una partita straordinaria.