Milan, due squadre italiane su Adli: il punto

Yacine Adli verso l’addio al Milan: sfida tra Sassuolo e Verona, ma resta viva anche la pista estera. Altro prestito in vista?

Yacine Adli, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, è destinato a lasciare il Milan durante questa sessione di mercato. Fuori dai piani del club e dell’allenatore, il centrocampista francese è in attesa dell’offerta giusta.

Sfida tra Sassuolo e Verona

Alcuni sondaggi sono arrivati da club arabi e russi, ma il giocatore preferirebbe restare in Italia o comunque in uno dei principali campionati europei, convinto di potersi ancora giocare le sue carte. In quest’ottica, ci sono due squadre italiane interessate: Sassuolo e Hellas Verona su tutte.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe in corso una vera e propria sfida di mercato tra i due club per convincere il giocatore, che alla fine potrebbe anche accettare una delle due destinazioni.

Dal punto di vista del Milan, è chiaro che un’offerta dall’estero – soprattutto dall’Arabia – avrebbe garantito un incasso maggiore, ma la dirigenza proverà comunque a trovare un’intesa con le pretendenti italiane. Considerate le risorse più limitate di questi club, appare più probabile un nuovo prestito piuttosto che una cessione a titolo definitivo.