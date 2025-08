Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Nella giornata di oggi riprenderanno gli allenamenti in Casa Milan. Il mercato intanto prosegue con l’operazione per Athekame, terzino dello Young Boys ormai in dirittura d’arrivo. Sviluppi positivi anche nell’operazione per Aardon Jashari.

Athekame in chiusura

Affare in dirittura d’arrivo per Athekame. Il Milan ha rilanciato l’offerta per il terzino destro dello Young Boys. La nuova proposta rossonera si avvicina alle richieste del club svizzero. Si attende ora la risposta definitiva dello Young Boys. Fiducia crescente in casa Milan per la chiusura positiva dell’operazione. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Svolta Jashari

Il Club Brugge apre alla cessione di Aardon Jashari. Il Milan monitora la situazione e si prepara ad accogliere finalmente il centrocampista. I contatti tra le parti sono stati positivi nella serata di ieri. Il giocatore, come ormai noto, gradisce la destinazione rossonera. La trattativa sembra destinata a concretizzarsi nelle prossime ore.

Benvenuto Modric

Ieri il centrocampista croato è stato ufficialmente presentato. Grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri per l’arrivo del fuoriclasse. Modric ha scelto il numero 14 e si è detto pronto per la nuova sfida in Serie A. “Sono qui per vincere trofei e spero di essere all’altezza”, le sue prime parole. L’ex Real Madrid inizierà subito ad allenarsi con la squadra nella giornata di oggi.

Il girone del Milan Futuro

È uscito il girone del Milan Futuro per la nuova stagione in Serie D. La squadra rossonera riparte dopo la retrocessione dello scorso anno. Obiettivo chiaro: tornare subito tra i professionisti. Inserita in un gruppo competitivo, la formazione di Oddo affronterà diverse sfide impegnative: entusiasmo e voglia di riscatto per un campionato da protagonisti.