Milan, una squadra inglese si inserisce per Pubill: la situazione

Nuovi sviluppo nella trattativa fra il Milan e Pubill. Nelle ultime ore si è inserita una società della Premier League sul terzino spagnolo

Marc Pubill resta uno dei nomi segnati in rosso sul taccuino del Milan per rinforzare la fascia destra in questa sessione estiva di mercato. Giovane, dinamico e in crescita costante: il profilo piace da tempo alla dirigenza rossonera, che lo considera un investimento strategico per presente e futuro. Tuttavia, la corsa per il terzino spagnolo si è fatta più complicata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Wolverhampton si è inserito con forza nella trattativa, presentando un’offerta concreta. 15 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Un segnale chiaro, che testimonia la volontà del club inglese di chiudere rapidamente l’operazione.

Cosa succede adesso?

Il Milan, che ha osservato da vicino il classe 2003 nell’ultima stagione, potrebbe ora dover decidere se alzare il tiro o virare su altri profili. Pubill è stato individuato come un obiettivo concreto, in grado di dare profondità e spinta sulla corsia, ma la concorrenza potrebbe costringere a una decisione rapida la dirigenza. L’intenzione del Wolverhampton è quella di accelerare nelle prossime ore per battere la concorrenza e portare il giocatore in Premier League. I rossoneri osservano e riflettono, ma sanno che i tempi potrebbero essere stretti.