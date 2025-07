Milan, spunta un retroscena su Lucca: la contropartita proposta...

Svelato un retroscena sulla trattativa che avrebbe potuto portare Lorenzo Lucca al Milan nelle scorse settimane di mercato

Il trasferimento di Lorenzo Lucca all’ombra del Vesuvio non è stato l’unico tentativo di mercato per l’attaccante italiano. Prima che il Napoli chiudesse l’accordo, anche il Milan aveva manifestato un interesse concreto per il classe 2000, proponendo una soluzione alternativa rispetto alla semplice trattativa in denaro. I rossoneri, infatti, avevano offerto all’Udinese un possibile scambio con un’altra punta: Lorenzo Colombo.

Le discussioni sull’affare

L’idea del club rossonero era quella di inserire Colombo come parziale contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione, provando così a convincere i friulani a cedere Lucca. Tuttavia, la valutazione economica e tecnica dei due giocatori da parte delle società non è mai stata allineata, creando un muro nelle negoziazioni. Nonostante la volontà di entrambe di sedersi al tavolo e discutere, l’affare è andato rapidamente a chiudersi proprio per questa mancanza di accordo sul valore complessivo dello scambio. Il Milan ha così dovuto rinunciare all’acquisto dell’ormai calciatore del Napoli. Per Colombo, invece, la situazione resta in bilico: l’attaccante continua a cercare spazio e opportunità che possano favorire la sua crescita.